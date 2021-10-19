Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Milatovic, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti

AA

Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, Türkiye'nin Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirterek "Ancak Türkiye'nin ülkedeki ilk 5 yatırımcıdan biri olabilecek potansiyeline inanıyoruz." dedi.

Milatovic, Türkiye ile Karadağ arasındaki ekonomik ilişkilerin masaya yatırıldığı, geçen hafta İstanbul ve Ankara'da Türk yetkililerle yaptığı görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında Karadağ'a yaptığı üst düzey ziyarette iki ülkenin çok iyi seyreden siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik bağları geliştirmek için atılacak adımların ele alındığını belirten Milatovic, kendisinin de ağustos ayında ele alınan konuların hayata geçirilmesi için yürütülecek çalışmalar vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Milatovic, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve aynı zamanda Türkiye- Karadağ Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) eş başkanlığını da yürüten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiğini anlattı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini (TOBB) ziyaret ettiğini, Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini ve Türkiye'de yaşayan Karadağlılarla da buluştuğunu belirten Milatovic, "Türk yatırımcılar için iyi bir yatırım yeri olarak Karadağ'ı işaret etmeye yönelik çabamızı ortaya koyan ve dost ülkelerimizin ekonomik bağlarını her şekilde artırmaya yönelik çok umut veren verimli bir ziyaret oldu." diye konuştu.

- "Türk vatandaşları Karadağ'ı iyi bir yatırım yeri olarak görüyor"

Milatovic, ikili ilişkilere dair, "Karadağ ve Türkiye Cumhuriyeti, mükemmel siyasi bağa sahip iki dost ülkedir. NATO müttefikleriyiz. Karadağ'ın ana dış politika hedefi, Avrupa Birliği'ne (AB) katılımın yanı sıra geniş çerçevede Türkiye'nin de elbette aralarında olduğu komşularımızla dostane ilişkilerini sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Karadağ'ın ekonomik ilişkilerinin son birkaç yıldır yükselişte olduğunu ancak daha da yükselmek için gerekli potansiyeli taşıdığını belirten Milatovic, "Karadağ'daki tüm yabancı şirketlerin yaklaşık üçte biri Türkiye kökenli ve sayıları gittikçe artıyor. Bu da Türk iş dünyasının, Türk vatandaşlarının Karadağ'ı kendileri için iyi bir yatırım yeri olarak gördüklerinin göstergesi." dedi.

Milatovic, karşılıklı ticaretin de son yıllarda giderek arttığını, gelecek döneme ilişkin hedefin, 2019 yılındaki ikili ticaret oranını ikiye katlamak olduğunu kaydetti.

- "Türkiye'nin ülkedeki ilk 5 yabancı yatırımcıdan biri olabilecek potansiyeline inanıyoruz"

Halihazırda iki ülke arasındaki ekonomik bağlantıların daha iyi ve güçlü olabileceğine inandığını söyleyen Milatovic, "Türkiye şimdiden Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ancak Türkiye'nin ülkedeki ilk 5 yabancı yatırımcıdan biri olabilecek potansiyeline inanıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 150 milyon dolar. Gelecek dönemde bu miktarın ikiye katlanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milatovic, Karadağ ve Türkiye arasındaki uçuşların artırılmasının, İstanbul'un yanı sıra başka illere de uçak seferleri konulmasının ticarete olumlu yansıyacağını da belirtti.

İki ülke arasındaki KEK platformuna Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun, Karadağ'dan da kendisinin eş başkanlık yaptığını hatırlatan Milatovic, bunun ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik birçok uygulamayı teşvik ettiğini söyledi.

Milatovic, KEK'in bir sonraki oturumunun Türkiye'de şubat ayında düzenlenmesinin öngörüldüğü, o toplantının da ekonomik ilişkilere dair tüm konuları daha ileriye taşımak için çok iyi bir fırsat olacağını kaydetti.

Karadağ'da 3 bini aşkın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Milatovic, gayrimenkul, turizm, lojistik, enerji, bilişim sektörü gibi alanların Türk yatırımcılar tarafından iyi yatırım fırsatları olarak görüldüğünü anlattı.

Milatovic, liman işletmeciliğinde, bankacılıkta, çelik, turizm ve gayrimenkul sektörlerinde önde gelen Türk firmalarının ülkesindeki yatırımlarını örnek vererek Türk Hava Yollarının (THY) da günde iki kez Karadağ'a sefer düzenlediğini hatırlattı.

Karadağ ekonomisinin bu yılın sonunda güçlü bir şekilde yükselmesinin beklendiğini ve bu durumun yatırımcıların Karadağ'a gelmesi için mantıklı bir zemin oluşturduğunu ifade eden Milatovic, ülkesinin 2025 yılına kadar AB'ye üye olma hedefinin de altını çizdi.

Milatovic, Karadağ'ın makul vergi oranlarına sahip olduğunu belirterek bunun da yatırımcıları ülkeye çeken önemli bir neden olduğunu dile getirdi.

- "TİKA'nın gelecekteki projelerini şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) ülkesinde hayata geçirdiği projeler dolayısıyla minnettar olduklarını dile getiren Milatovic, "TİKA ve Türk hükümetinin sadece Karadağ ekonomisini değil, toplumun genelini finansal olarak desteklemek için gösterdiği güçlü taahhüt için minnettarız. TİKA'nın gelecekteki projelerini şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Milatovic, ülkede Türk kültürünün tanıtılmasına ve Türkçe öğretimine yönelik faaliyetleri de işaret ederek "Türkiye'deki üniversitelerde burslu okuyan Karadağlı öğrencilerin sayısı gittikçe artıyor ve bu da gelecekteki ekonomik ilişkilerimiz için iyi bir bağlantı. Çünkü dili anlayıp konuşabilmeleri, bu kişilerin Türk şirketlerinde çalışabilmelerini, Karadağ ekonomisini ve tüm fırsatları daha iyi anlamalarını kolaylaştıran bir temel." diye konuştu.