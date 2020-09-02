Karadağ'ın Pljevlja şehrindeki İslam Birliği binasına çirkin saldırı

AA

Binanın camları kimliği bilinmeyen kişilerce kırılırken, içeri atılan bir kağıdın üzerinde şehirdeki Müslüman Boşnaklara yönelik tehditkar ifadeler yer aldı.

Kağıdın üzerinde, Pljevlja'nın da 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsa gibi olacağı yazılırken, son günlerde yapılanlar şehirdeki Müslümanlar arasında endişe yarattı.

Pljevlja baş imamı Samir Kadribasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının dün gece düzenlendiğini belirterek "Bu saldırı artık çok fazla. İşlerin nereye varacağını bilmiyorum ancak karşı tarafın da tepki vermesi ile bir kaos çıkmasından korkuyorum." dedi.

Şehirdeki Boşnakların artık kendilerini güvende hissetmediğini söyleyen Kadribasic, bu durumun yalnızca Boşnaklar için değil diğer milletlerden Karadağ vatandaşları için de tehlikeli olduğunu ifade etti.

Kadribasic, pazar günkü seçim sonrası yaşananların Karadağ'da 1990'lı yılları anımsattığını sözlerine ekledi.

Karadağ'daki seçimde Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki ittifak önemli bir başarı elde etmiş ve diğer muhalif ittifaklarla mecliste çoğunluğu ele geçirmişti.

DF yanlısı aşırı Sırp milliyetçiler ilk geceden itibaren seçim kutlamalarında birçok provokatif eylem ve saldırı gerçekleştirdi. Pljevlja'da daha önce de Müslüman Boşnaklara yönelik "Türkler burada gidin" sloganları atılmış, tehditkar duvar yazıları yazılmıştı.

,Kayhan Gül