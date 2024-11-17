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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Karadağ-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

        A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile oynayacağı mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:19 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:19
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        Karadağ maçına İsviçreli hakem!
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak. Bu önemli karşılaşmada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı. Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak Sven Wolfensberger görev yapacak. Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes olacak.

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