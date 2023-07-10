Bölgede incelemelerde bulunan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere, iki gündür devam eden sağanağın Ordu'nun 19 ilçesini etkilediğini söyledi. Türkcan, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda da ulaşımın aksadığını anlattı.

6 Şurada Paylaş!









Yolun iki noktadan ulaşıma kapatıldığını ifade eden Türkcan, "Çağlayan ve Darıcabaşı dediğimiz alanda tünelin ağzında yol tamamen göçtü, şu anda ulaşım yok. İnşallah yarın havalar açtığı takdirde Karayolları ekipleri, Ulaştırma Bakanlığı hızlı şekilde, bizler de takip ederek vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacağız" dedi.