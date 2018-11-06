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Karadeniz'de gerilim! ABD ve Rusya'dan açıklama geldi!

Rusya'ya ait Rus Su-27 tipi savaş uçağı, Karadeniz üzerinde keşif yapan ABD donanmasına ait EP-3 tipi uçağını engelledi. ABD Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Rus uçağının ABD'ye ait uçağı Karadeniz üzeninde 25 dakika boyunca taciz ettiğini duyurdu.

06.11.2018 - 07:44 | Güncelleme: AA

ABD Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "5 Kasım 2018'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı. Su-27'nin, pilot ve mürettebatı riske atacak şekilde yüksek hızda görev uçağının önüne geçmesi nedeniyle bu yaklaşmanın 'güvenli olmayan' bir önleme olduğu belirlendi" ifadesini kullanıldı.

Yapılan açıklamada, uçağın hızını artıran ve uçağın egzozundan ateş çıkaran "ard-yanma" özelliğini kullanarak ABD Deniz Kuvvetlerine ait EP-3 tipi uçağının önünden geçen Su-27 tipi uçağın türbülansa neden olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında "Önleme yaklaşık 25 dakika sürdü. Rus ordusunun da uluslararası hava sahasında tatbikat yapma hakkı var ancak bu önleme sorumsuzcaydı" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Pentagon sözcüsü Eric Pahon ABD uçağının uluslararası sularda görevini yaptığını belirterek "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar." dedi. Pahon, "Bu tür davranış için hiçbir sebep yoktu. Uçağımız uluslararası sularda rutin görev yürütüyordu" dedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: "GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÖNLEME"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'ye ait keşif uçağının güvenli bir şekilde önlendiği ifade edilirken "Savaş uçağı mürettebatı, Amerikan uçağının Rus hava sahası sınırını ihlal etmesini engelleyerek gereken tüm güvenlik önlemlerine uygun biçimde ona eşlik etti" açıklamasında bulunuldu.

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