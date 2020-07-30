AA

Bölgeden bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleştirilen tabanca, av silahı ve yedek parça ihracatından 8 milyon 760 bin 653 dolar gelir elde edildi - Geçen yıla göre yüzde 83 artan ihracatın 7,5 milyon dolarlık kısmı ABD'ye yapıldı

Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize'den 2020 yılının ocak-haziran döneminde 21 ülkeye 8 milyon 760 bin 653 dolarlık tabanca, av silahı ve yedek parça ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2019 yılının aynı döneminde belirtilen 6 ilden 23 ülkeye gerçekleştirilen tabanca, av silahı ve yedek parça ihracatından 4 milyon 791 bin 386 dolar gelir elde edildi.

Bu yılın ilk yarısında ise ABD, Kanada, Güney Afrika Cumhuriyeti, Azerbaycan, Burkina Faso, İtalya, Brezilya, Rusya Federasyonu, Nijer, Kuveyt, Pakistan, Yeni Zelanda, Gürcistan, Bulgaristan, Şili, Bangladeş, Madagaskar, Filipinler, Kosova, Mozambik ve Malezya'ya ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 7 milyon 562 bin 18 dolarla ABD, 400 bin 715 dolarla Kanada, 119 bin 460 dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti oldu.

İhracatın miktar bazında en fazla arttığı ülkeler yüzde 738 ile Bangladeş, yüzde 260 ile ABD, yüzde 252 ile Nijer olarak kayıtlara geçti.

ABD'ye 2019 yılının ocak-haziran döneminde yapılan 1 milyon 872 bin 561 dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 304 artarak 7 milyon 562 bin 18 dolara yükseldi.

Bu yıl, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Brezilya, Pakistan, Gürcistan, Bulgaristan, Şili, Madagaskar ve Mozanbik'e toplam 186 bin 845 dolarlık ürün satıldı.

Böylece bölgeden yapılan 8 milyon 760 bin 653 dolarlık tabanca, av silahı ve yedek parça ihracatında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 artış yaşandı.

İhracatın büyük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi

Yılın ilk 6 aylık döneminde Trabzon'un bu sektördeki ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre 3 kattan fazla artış gösterdi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 1,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracat, 2020 yılının aynı döneminde 5,4 milyon dolara yükseldi. Trabzon'da üretilen silahlar 6 kıtada 16 ülkeye satıldı.

Trabzon'dan 16 ülkeye gerçekleştirilen 5,4 milyon dolar düzeyindeki ihracatta en fazla ürün yollanan pazar ise yüzde 88'lik pay ile ABD oldu.