Karadeniz'deki 7 ilde Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessiz geçiyor

AA

Tam kapanmanın 14'üncü gününde Trabzon'da, bayramın da etkisiyle sokak ve caddeler sakinliğini korudu.

Kent merkezindeki Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta az sayıda hareketliliğin yaşandığı görüldü.

Vatandaşlar, evlerine yakın bölgelerdeki market, kasap ve balıkçılardan alışveriş yapıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerine devam ediyor. Sürücüler ile dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise şehir merkezinin önemli kısmını kapsayan altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğindeki hareketliliğin az olduğu görüldü.

- Ordu

Ordu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessiz bir gün yaşanıyor.

Kentte Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ana cadde, sokak, meydan ve sahil kesiminin boş kaldığı görüldü.

Bazı vatandaşların evlerine yakın bakkal ve fırınlara giderek alışveriş yaptıkları kentte, kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor.

Sokak hayvanları ise belediye ekipleri ve Kızılay görevlilerince besleniyor.

- Giresun

Giresun'da da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu kentte, emniyet ve jandarma ekipleri, oluşturulan noktalarda denetimlerine devam ediyor.

Giresun Belediyesi ve ilgili kurumlar, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için belirli noktalara mama ve yem bırakıyor.

- Rize

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessiz bir gün yaşanıyor.

Bayramın birinci gününde Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Güvenlik güçleri, şehrin belirli noktalarında uygulama yaparak dışarı çıkan vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.

​​​​​​​- Artvin

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan "tam kapanma" sürecinde, Artvin'de cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Kent, tam kapanma sürecindeki en sessiz günlerinden birini yaşarken, polis ekipleri ise oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

- Gümüşhane

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Gümüşhane'de de Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessiz geçiyor.

Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda sakinlik yaşanırken araç girişine kapatılan caddelerde, kimlik ve izin belgesi sorgulaması yapılıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş ve çıkışı ile uygulama noktalarında denetimlerine devam ediyor.

- Bayburt

Bayburt'un en yoğun bölgelerinden Saray Bahçesi, Cumhuriyet, Ozulu, Vali Nihat Üçyıldız caddeleri ile Tarihi Saat Kulesi çevresi sessiz kaldı.

Bayram nedeniyle birçok marketin kapalı olmasından dolayı alışveriş için dışarı az sayıda kişinin çıktığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

Türk Kızılay gönüllüleri de kentteki mezarlıklarda bakım yapıp çiçek bıraktı.