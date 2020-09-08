Karadeniz'deki üç ilde ladin ormanlarını 40 bin faydalı böcek koruyacak

AA

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize'nin İkizdere ilçesi Çamlık bölgesinde ladin ağaçlarına zarar veren "Dendroctonus micans" isimli dev kabuk böceği ile mücadele kapsamında ağaçlara laboratuvar ortamında yetiştirilen yırtıcı böcekleri yerleştirdi.

Yılmaz, burada gazetecilere, ladin ormanlarının Gürcistan sınırından başlayarak Ordu Melet Irmağı'na kadar devam ettiğini söyledi.

Bu bölgede dev kabuk böceklerinin 1998 yılında tespit edildiğini anımsatan Yılmaz, 1999 yılında laboratuvar kurularak mücadele için yırtıcı böcek yetiştirilmeye başlandığını belirtti.

Yılmaz, mücadelenin başladığı günden itibaren Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de yaklaşık 2 milyon 200 bin yırtıcı böceğin mücadele kapsamında ormanlara yerleştirildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden aldığımız böcekleri de düşündüğümüzde, yaklaşık 3 milyona yakın böceği ormanlarımıza verdik. Bölgemizdeki ladin ormanlarına baktığımızda 202 bin hektarlık ladin alanımız var. Bu alanın 85 bin hektarında böceğe rastladık ve mücadele ettik. Burada yüzde 90'lık kısımda başarıyı yakaladık. İstediğimiz doğal denge sınırına geldik. Şimdi kalan kısımda biyolojik dengeyi yakalamak için mücadele yapıyoruz. Bu yıl programımızda olan 40 bin böceğin üretimini yaptık ve ormanlara büyük bölümünü verdik. Kalan kısmını da vermeye devam ediyoruz."

Kabuk böceğinin Türkiye'ye dışarıdan gelen bir böcek olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu nedenle sadece biyolojik odaklı mücadele yapabiliyoruz. Bunun doğal yırtıcısını yetiştirip mücadelesini sağlıyoruz. Ormanda bulduğumuz yuvaları açıp, yuvanın büyüklüğüne göre dişi ve erkek böcekleri yuvalara veriyoruz. Burada doğal yaşamlarına girip, zararlı böcekleri yedirip mücadele ediyoruz." dedi.

Çamlık bölgesindeki ladin ormanlarına yırtıcı böcek yerleştirilmesi işlemini, Rize Orman Müdürü Abdi Ekşi de takip etti.