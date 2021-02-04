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Karadeniz'den ABD'ye ihracatta, savunma ve havacılık sanayi sektörü başı çekti

Karadeniz'deki 18 ilden ABD'ye geçen yıl savunma ve havacılık sanayi başta olmak üzere 23 sektörden ihracat yapıldı.

Karadeniz'den ABD'ye ihracatta, savunma ve havacılık sanayi sektörü başı çekti
AA

Karadeniz'deki 18 ilden ABD'ye geçen yıl savunma ve havacılık sanayi başta olmak üzere 23 sektörden ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Karadeniz'den 2020'de ABD'ye 166 milyon 384 bin 658 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bölgedeki 18 ilden söz konusu ülkeye dış satım, 91 milyon 553 bin 372 dolarlık ürün ihraç edilen 2019 yılına göre yüzde 82 arttı.

Karadeniz'den geçen yıl ABD'ye 23 sektörden ihracat yapılırken, 80 milyon 192 bin 64 dolarlık payla savunma ve havacılık sanayi ilk sırada yer aldı.

Bölgeden 2019'da ABD'ye 15 milyon 682 bin 531 dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapılmıştı. Buna göre, savunma ve havacılık sanayi ihracatı da yüzde 411 artış gösterdi.

Bu sektörü, 19 milyon 438 bin 438 dolarla fındık ve mamulleri, 18 milyon 757 bin 303 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri takip etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden ABD'ye yapılan ihracatın geçen yılı rekor düzeyde artışla kapattığını söyledi.

ABD'ye ihracatta savunma ve havacılık sanayi sektörünün başı çektiğini vurgulayan Kalyoncu, "Samsun, Trabzon ve Düzce de bölgemizden geçen yıl ABD'ye en fazla dış satım yapan iller oldu." dedi.

Kalyoncu, ABD pazarını önemsediklerini dile getirerek, bölge illerinden ABD'ye daha fazla ihracat yapılabilmesi noktasında ihracatçılarla müşterek çalışmalara önem vereceklerini sözlerine ekledi.

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