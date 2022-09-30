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Karadeniz Gaz Sahası´nda denizin tabanına kablo döşeyecek olan gemi Boğaz'dan geçti

Karadeniz'de bulunan doğalgaz çalışmalarında önemli bir fonksiyonu yerine getirecek olan 'Seven Arctic' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz Gaz Sahası´nda kabloları denizin tabanına döşeyecek olan gemi Filyos Limanı´na giderek 4 Ekim'de çalışmalara başlayacak

Karadeniz Gaz Sahası´nda denizin tabanına kablo döşeyecek olan gemi Boğaz'dan geçti
Kablo döşeyecek gemi Boğaz'dan geçti
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DHA

Karadeniz Gaz Sahası´nda kabloları denizin tabanına döşeyecek olan 'Seven Arctic' adlı gemi İstanbul Boğazı´ndan geçerek Karadeniz´e yol aldı. Filyos Limanı´na gidecek olan geminin 4 Ekim´de çalışmalara başlaması bekleniyor.


İstanbul´a sabah saatlerinde gelerek Sarayburnu açıklarında demirleyen 'Seven Arctic' adlı gemi, Karadeniz´e gitmek için saat 17.50 sıralarında harekete geçti. İstanbul Boğazı´ndan geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlayan gemi, Zonguldak´ın Filyos Limanı´na gitmek için Karadeniz´e açıldı. Geminin 4 Ekim´den itibaren Karadeniz Gaz Sahası´nda kabloları denizin tabanına döşeme çalışmalarına başlaması bekleniyor


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