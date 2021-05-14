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Beyrut’un elektriğinin dörtte birini sağlayan Karadeniz Holding, elektrik tedarikini durdurduğunu açıkladı

Lübnan’a 370 megavat enerji tedarik eden şirket, Beyrut hükûmetinin borçları ödenmemesi ve yüzer santrallerine el koyma tehdidi nedeniyle elektrik tedarikini durdurma kararı verdi.

Beyrut’un elektriğinin dörtte birini sağlayan Karadeniz Holding, elektrik tedarikini durdurduğunu açıkladı
Karadeniz Holding Lübnan’a elektriği kesti
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Reuters

Beyrut’un elektriğinin dörtte birini sağlayan Karadeniz Holding, Lübnan hükûmetin sorunları çözme yönünde adımlar atmaması halinde enerji tedarikinin sonlandırılacağı açıklamasında bulunmuştu.

Reuters'e açıklama yapan Karadeniz Holding, ‘‘8 aydır devlete karşı son derece esnek olduk, sürekli olarak ödeme veya ödeme planı olmadan elektrik tedarik ediyoruz, çünkü ülke zaten çok zor zamanlarla karşı karşıyaydı. Ancak hiçbir şirket bu kadar doğrudan ve aşırı risk taşıyan bir ortamda faaliyet gösteremez.’’ açıklamasında bulundu.

İsimsiz kalmak koşuluyla Reuters’a konuşan bir kaynağın borçların 100 milyon doları aştığını söyledi. Ülkedeki yetkililerin ödeme gecikmelerini çözmek için girişimde bulunmadığını belirtti.

Ülkede Karadeniz Holding’ in Karpowership'e ait Fatmagül Sultan ve Orhan Bey gemilerinde elektrik üretimi sabah 8.00'dan itibaren durdurulduğu bildirildi.

Lübnan Maliye Bakanı, Karadeniz Holding’ten bu hafta içinde borçlara ilişkin uyarı mektubu aldığını açıklamıştı.

Lübnanlı bir savcı firma hakkında yolsuzluk suçlamaları yapmış, Lübnan Maliye Bakanlığı tarafından firmaya 25 milyon dolar para ceza keseceği ifade edilmişti. Karadeniz Holding suçlamaları kesin bir şekilde reddederek karşı yaptırım olarak elektrik üretimini durduracağını aktarmıştı.

Tüm bunlar bu hafta içinde AB’nin Lübnan’a yaptırım kararı haberlerinden sonra geldi. Aynı zamanda Lübnan dün gece İsrail’e roket saldırısı düzenlemişti.

2019'un sonlarından itibaren Lübnan’da patlak veren krizden bu yana ülkenin para birimi ciddi değer kaybetti. Ülkede pek çok insan özel jeneratörler aracılığıyla elektrik ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Vatandaşlar, ülkede uzun süren ve bölgeler arasında süresi değişen elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.

LÜBNAN'DA SİYASİ İSTİKRARSIZLIK

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ülkenin geçmişten bugüne sahip olduğu siyasi istikrarsızlık derinleşti. Başbakan Hassan Diab'ın hükûmeti 2020’de gerçekleşen olay sonrasında istifa etti.

Yeni bir hükûmetin kurulması için görevlendirilen eski Başbakan Saad Hariri ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn arasındaki anlaşmazlık hükûmetin kurulamamasına neden oldu.

Tüm bunlara Covid-19 krizi de eklenince ülke ekonomik ve mali kriz eşiğine geldi. Ülkenin yerel para birimi dolar karşında %85 değer kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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