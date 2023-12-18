Karadeniz'in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu
Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan 'Çamaş Kanyonu', doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Karadeniz'de tabiat ile iç içe zaman geçirme fırsatı sunan bölge, bitki örtüsünün mevsime bağlı olarak renk değiştirmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.
İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ırmak üzerindeki alanda derin kanyonlar, şelaleler, doğal yürüyüş parkurları, dinlenme ve kamp alanları bulunuyor.
Çeşitli doğa sporlarına da elverişli olan kanyon, yerli ve yabancı turistler için farklı bir rota oluşturuyor.