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        Haberler Yaşam Karadeniz'in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

        Karadeniz'in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan 'Çamaş Kanyonu', doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:38
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        Karadeniz'de tabiat ile iç içe zaman geçirme fırsatı sunan bölge, bitki örtüsünün mevsime bağlı olarak renk değiştirmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

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        İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ırmak üzerindeki alanda derin kanyonlar, şelaleler, doğal yürüyüş parkurları, dinlenme ve kamp alanları bulunuyor.

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        Çeşitli doğa sporlarına da elverişli olan kanyon, yerli ve yabancı turistler için farklı bir rota oluşturuyor.

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        #Çamaş Kanyonu
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