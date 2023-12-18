Karadeniz'in doğal güzelliği: Çamaş Kanyonu

Karadeniz'de tabiat ile iç içe zaman geçirme fırsatı sunan bölge, bitki örtüsünün mevsime bağlı olarak renk değiştirmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

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Çeşitli doğa sporlarına da elverişli olan kanyon, yerli ve yabancı turistler için farklı bir rota oluşturuyor.