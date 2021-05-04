Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı "Dereli yolu" konfor ve zaman tasarrufu sağlayacak

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan Dereli kara yolu, tamamlandığında seyahat zamanını kısaltıp konforunu artıracak.

Karadeniz'in iç bölgelere açılan kapısı
AA

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve Sivas ile ulaşımını sağlayan güzergahtaki Dereli kara yolu projesi 13 köprü ve 6 tünelden oluşuyor. Yoldaki inşa edilen tünellerin toplam uzunluğu ise 5 kilometreyi buluyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda inşa edilen 6 tünelden 4'ü trafiğe açıldı, 13 köprünün ise 10'unun imalatı tamamlandı. Yolun Giresun merkez ile Ülper mevkisi arasındaki 6,5 kilometresi bölünmüş olarak inşa edilecek.

Tamamlandığında Dereli ile Giresun arasındaki 32 kilometre olan mesafe 25 kilometreye düşecek. Dereli kara yolundaki çok sayıda viraj da tünel ve köprülerle bertaraf edilerek ulaşım daha konforlu hale getirilerek.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AA muhabirine, Dereli kara yolunun Karadeniz'de kuzey ve güneyi birbirine bağlayan önemli akslardan biri olduğunu söyledi.

Projenin tamamlandığında Türkiye'nin ulaşım ağına önemli katkıları olacağını vurgulayan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaların şu anda hızla devam ettiğini aktardı.

Öztürk, yol inşaatının tamamlanmasında gecikme yaşandığını ifade ederek, "Bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi yola başlayan firmanın aldığı ihale, Kamu İhale Kurumu tarafından, sonraki zamanlarda da yargı makamları tarafından iptal edildi." dedi.

Yol güzergahında beklenmeyen heyelanlarla da çalışmaların uzadığını dile getiren Öztürk, köy ve mahallelerin heyelan tehlikesiyle karşılaşmaması için çok ciddi fore kazık çalışmaları yapıldığını belirtti.

Milletvekili Öztürk, yol güzergahında birçok kamulaştırma davası olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Davaların uzaması yolun uzamasına neden oluyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan talebimizle burada acele kamulaştırma kararı verildi. Bu, işleri daha da hızlandırılmış oldu. Bu sorun nedeniyle açılamayan, projenin önemli noktalarından Duroğlu Tüneli de kısa bir süre önce açılmış oldu. Giresun-Dereli arasındaki güzergah inşallah yıl sonuna kadar bitirilmiş olacak."

Giresun-Dereli kara yolunun çoğunlukla dere içerisinden planlanmış olduğunu ifade eden Öztürk, büyük doğal afetlerin ve sellerin bölgede yaşanabildiğini söyledi.

Öztürk, son zamanlarda iklimdeki değişimlerle anlık aşırı yağışlardan dolayı taşkınlar olabildiğine değinerek, "Maalesef Giresun'da bunu geçen yıl yaşadık, Dereli'de bunu yaşadık, can ve maddi zararlarımız oldu." diye konuştu.

Dereli kara yolunun da zaman zaman sellerden zarar gördüğünü aktaran Öztürk, "Şu anda aynı güzergahta olmakla beraber yol çok iyi şekilde yapıldığı için, en iyi teknoloji kullanılarak imalatlar yapıldığı için yol bu tür afetlerden etkilenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME