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        7 ilden katılımla Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu

        Karadeniz'deki 7 ilden 8 kooperatifin katılımıyla Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu. Birlik ile, kadın kooperatiflerine proje yazma, sosyal medya hesaplarını yönetme, kooperatifçilik eğitimi, finansal okur yazarlık, kamu kurum ve kuruluşlardan sağlanacak destekler, projelerin sürdürülebilirlik stratejileri, liderlik, e-ticaret, girişimcilik ve iş planı gibi kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planları için destek sağlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:21
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        Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu
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        Karadeniz'deki 7 ilden 8 kooperatifin katılımıyla Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu.

        Birlikten yapılan açıklamada, bölgedeki kadın kooperatiflerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlerin destekleriyle üretim tesisleri kurarak sürdürülebilir şekilde kadın istihdamına yönelik önemli adımlar attığı belirtildi.

        BİLGİ VE DENEYİM EKSİKLİĞİ

        Kooperatifçilik alanında bilgi ve deneyim eksikliği sebebiyle bu desteklerden faydalanamayan kooperatifler olduğu belirtilen açıklamada, "Yerelden bölgeye sürdürülebilir kırsal kalkınmanın birliktelikle hareket edilmesi için kurulan kooperatiflere gönüllü mentörlük desteği sağlama kararını ekipçe aldık. Bu da birliğimizi kurmamızın amacını oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

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        KOOPERATİFLERE DESTEK SAĞLANACAK

        Açıklamada, kadın kooperatiflerine proje yazma, sosyal medya hesaplarını yönetme, kooperatifçilik eğitimi, finansal okur yazarlık, kamu kurum ve kuruluşlardan sağlanacak destekler, projelerin sürdürülebilirlik stratejileri, liderlik, e-ticaret, girişimcilik ve iş planı gibi kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planları için destek sağlanacağı aktarıldı.

        "KÜLTÜR VE DEĞERLERİMİZİ AKTARMIŞ OLACAĞIZ"

        Birlik çatısı altındaki kooperatiflerin gastronomi, el sanatları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve hijyen başlığı altında üretim ve hizmet sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ana amacımız, sahadan masaya kooperatiflerin sorunlarına çözüm üreterek yerelden ulusala kırsal kalkınmanın stratejik eylem planlarını hazırlarken bir yandan da yerel kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör yönetişim modeliyle Anadolu'da var olan kadın gücünü, kültürel miras ve değerlerimizi, unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi üçüncü adım ile dünya pazarına sokarak geleceğe bırakacak emanetlerimiz için kültür ve değerlerimizi aktarmış olacağız."

        KOOPERATİFE KATILAN BİRLİKLER

        Açıklamada, Karadeniz Kadın Kooperatifleri Birliği'nin, Amasya Misket Eller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Artvin Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Giresun Ortakbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Gümüşhane Gümüşeller Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ordu Çamaş Hanımeli Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Rize Ardeşen Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Rize Pazar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Trabzon İpekyolu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden oluştuğu ifade edildi.

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        #yerel haberler
        #karadeniz kadın kooperatifleri
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