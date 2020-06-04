Karadeniz sokaklarında normalleşme süreciyle başlayan hareketlilik sürüyor

AA

Normalleşme süreciyle şehir merkezinde kafe, restoran ve birçok iş yeri yeniden açılırken, buralarda sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edildiği görülüyor, bazı işletmeler de müşterilerine ateş ölçümü yapıyor.

Sokağa çıkanların da maske takarak önlem aldığı kentte, Atatürk ile 100. Yıl bulvarları ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç yoğunluğu sürüyor.

Sahil kesiminde ise kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar uzun bir aranın ardından yürüyüş yapmanın, açık alanlarda vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

- Tokat

Tokat'ta yeni normalleşme kararı sonrası cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin en işlek yeri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda hareketlilik sürüyor.

Zabıta ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

- Kastamonu

Kastamonu'da da uzun süredir sessizliğin hakim olduğu Cumhuriyet ve Nasrullah caddelerinde insan yoğunluğu görülüyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

- Amasya

Amasya'da çarşı merkezinin yanı sıra, şehrin tarihi ve turistik mekanlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yaya ve araç yoğunluğu gözleniyor.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirde, polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

- Çankırı

Çankırı'da normalleşme adımlarının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile alışveriş merkezi civarından yaya ve araç yoğunluğu bulunuyor.

Polis ekiplerince il genelinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske kullanmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

- Çorum

Çorum'da normalleşme süreci kapsamında cadde, park ve meydanlardaki yoğunluk göze çarpıyor.

Kentteki bazı kafe, restoran gibi iş yerleri ile alışveriş merkezinde yoğunluk olduğu, vatandaşların ve çalışanların maske takarak, sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

,Mustafa Çavuş,Gazi Nogay,Cihan Okur,Özgür Alantor,Muhammed Kaygın