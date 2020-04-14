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Karadeniz somonu ve alabalık maliyetine satılacak

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası kapsamında zincir marketlerde yarın, 16 ve 17 Nisan'da Karadeniz somonunun, 20-23 Nisan'da da alabalığın maliyetine satılacağını bildirdi.

balik
AA

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyasının başlatıldığını, zincir marketlerde üç gün süreyle çipura ve levreğin maliyetine satıldığını hatırlattı.

Kampanyanın devam edeceğini belirten Kızıltan, "Aynı kampanya 15-16-17 Nisan’da Karadeniz somonu, 20-21-22-23 Nisan’da alabalık için yapılacak" ifadesini kullandı.

66 ÜLKEYE İHRACAT

İhracatın sürdüğünü belirten Kızıltan, şunları kaydetti:

"Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 66 ülkeye 47 bin 670 tonluk su ürünleri ihraç edildi. 248,1 milyon dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Japonya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu. Hollanda'ya 37 milyon dolar, İtalya'ya 31 milyon dolar ve Japonya'ya 24 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi."

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