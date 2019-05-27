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Karadeniz sularında ender görülen Fener Balığı Rize'de ağlara takıldı

İHA

Karadeniz'in doğu bölgesi sularında görülmeyen, Karadeniz sularının soğuk olması nedeniyle daha çok suları sıcak olan Ege ve Akdeniz sularını seven Fener Balığı, Rize Merkez Alipaşa mahallesinde balıkçı ağına takıldı

Fener balığı

53 santimetre boyunda ve 4 kilogram ağırlığında olan ve balıkçıların bile pek nadir rastladığı balığı gören Şeref Köse isimli balıkçı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak ağlarına takılan balığı hiç görmediklerini belirtti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesi sonrası balığın Fener balığı olduğu belirlendi.

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