Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşunun 66. yıl dönümü törenle kutlandı

AA

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Üniversite yöneticilerinin katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Prof. Dr. Çuvalcı, yayımladığı mesajda, Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve arkadaşlarının verdiği teklif neticesinde, TBMM'de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanunun kabul edilmesiyle kurulan KTÜ'nün, Türkiye'nin İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversitesi olma gururunu taşıdığını belirtti.

Eğitim öğretim hayatına 2 Aralık 1963'te başlayan KTÜ'nün 1966'da bugünkü Kanuni Kampüsü'ne taşındığını ifade eden Çuvalcı, sürekli büyümeye devam eden KTÜ'de bugün 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü bulunduğunu bildirdi.

Çuvalcı, Türkiye'nin saygın ve köklü yükseköğretim kurumlarından KTÜ'nün 236 bini aşkın mezunu, yaklaşık 35 bin öğrencisi ve 5 binden fazla akademik ve idari personeliyle bilimsel üretim ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"KTÜ, insanoğluna sağlayacağı beşeri ve toplumsal faydaya odaklanmakla birlikte bugün sahip olduğu yenilikçi ve girişimci ruhtan ilham alarak geleceğe yön verecek nesilleri yetiştirmekte, beşeri ve ilmi değerlerden ödün vermeden yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Yine bu amaçla ulusal çapta olduğu gibi yükseköğretimde uluslararasılaşma ilkesinden hareketle yetkin akademik kadrosu ve öğrencileriyle uluslararası alanda da özgün projeler geliştirme yolunda önemli adımlar atan, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında çalışma hayatına atılarak kurumuna aidiyet duygusunu en iyi şekilde temsil eden mezunlarıyla ekol bir üniversitedir."

Yükseköğretim kurumlarının başarısının, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki rekabetinde ilk sıralarda yer almasıyla eş değer tutulduğu bugünün dünyasında, ülkeyi geleceğe taşıyan çalışmaları sürdürme kararlılığıyla ilkelerinden ödün vermeden ilerleyeceklerini vurgulayan Çuvalcı, bu konuda akademik ve idari personel ile öğrencilerine canı gönülden inandığını belirtti.