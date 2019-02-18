İlk üç haftada aldığı üç galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisi, dördüncü haftadan itibaren istikrarsız performans sergiledi.

Ligin 12. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 4-0'lık skorla geçen Giresun temsilcisi, oynadığı son 10 maçta ise 3 puan sevinci yaşayamadı.

Giresunspor son on maçta 5 kez rakipleriyle berabere kalırken, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar geride kalan 22 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 22 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

Giresunsporun mevcur durumuna ilişkin açıklama yapan Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir:

"Hafta sonu evimizde ağırlayacağımız Altay'ı mağlup ederek haftalardır süren galibiyet hasretine son vereceğiz ve yeniden çıkışa geçeceğiz"dedi.

Ligin 23. haftasında kendi sahalarında, seyircileri önünde Altay'ı konuk edeceklerini ifade eden Karademir, "Hafta sonu evimizde ağırlayacağımız Altay'ı mağlup ederek haftalardır süren galibiyet hasretine son vereceğiz ve yeniden çıkışa geçeceğiz. Bu maçla ligde yeni bir sayfa açacağız." diye konuştu.

Bu sezon dört teknik adamla çalışan teknik direktörle çalışan giresun sporda şu anda kemal kılıç görev yapıyor.