Karadeniz ticaretinin "bekçisi" gün yüzüne çıkarılıyor

18.09.2018 - 12:55 | Güncelleme: AA

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen Ceneviz Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor

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Batı Karadeniz'in önemli sahil kentlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nin, restorasyon çalışmalarının ardından bölge turizmini canlandırması hedefleniyor.

AA'nın haberine göre Karadeniz ticaret yolunu kullanan gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetimi amacıyla Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, yaklaşık 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Batı Karadeniz bölgesinde denize sıfır konumuyla tarihi misyonunun izlerini taşıyan kalenin sınırları içerisinde, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından Karadeniz sahillerine verilen mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Ceneviz Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında yeni bir giriş kapısı ve tarihi kalıntılar bulundu.

İki yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden 8 asırlık kalenin, yenilenen yüzüyle sahil kenti Akçakoca'da turizme canlılık kazandırması bekleniyor.

"YENİ KAPI ORTAYA ÇIKTI"

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaptığı açıklamada, kalede yürütülen restorasyon çalışmalarında yeni bulgulara rastlandığını söyledi.

Yemenici, arkeologlar tarafından sürdürülen çalışmalarda kalenin girişi olduğunu düşünülen yeni bir kapının ortaya çıktığını belirtti.

Arkeologların bazı noktalarda kazı çalışmalarını tamamladığını aktaran Yemenici, "Plaj kısmında yeni bulgulara rastlandı. Buralarla ilgili proje revize edilerek kurula sunulacak. Şu ana kadar planladığımız program çerçevesinde çalışmalar tamamlandı. Ancak yapılan çalışma süresince her aşamada önümüze bazen engeller çıkabiliyor. İşlerin aksaması söz konusu değil. Yalnızca zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

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"KALE BÖLGEYE HER YÖNÜYLE KATKIDA BULUNACAK"

Kalenin içi ve dışının orijinal şekilde yapılacağını vurgulayan Yemenici, "Peyzaj çalışmalarının ardından denize bakılan tarafa gezi parkuru da yapılacak. Parkurun içinde oturma alanları ve seyir terasları da olacak. Çalışmalar bittiğinde Ceneviz Kalesi'nin ayrı bir güzelliği ortaya çıkacak. Bu sayede de Akçakoca için önemli bir turizm yatırımını da yapmış olacağız. Kale bölgeye her yönüyle katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Yemenici, kazı ve restorasyon çalışmalarının programlanan şekilde devam ettiğinin altını çizerek, "Hedefimiz çalışmayı yıl sonuna kadar bitirmek. Yeni yılda iç temizliğiyle oturma alanları, yürüyüş yolları, seyir alanları tamamlanarak tarihi kaleyi yeni siluetiyle Akçakocalılara ve misafirlerimize tekrar kazandıracağız" dedi.

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