Karadeniz türkülerinin unutulmaz yorumcusu Kamil Sönmez

AA

​​​​​​​Karadeniz'in usta sesi Kamil Sönmez, Ordu'nun Perşembe ilçesinde, 1947 yılında doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Giresun'da tamamlayan sanatçı, Ankara Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okudu.

Askerlik sonrasında Avni Dilligil Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başlayan Sönmez, Ankara Sahnesi ve Ankara Kardeş Oyuncular Tiyatrosu'nda da çeşitli rollerde oynadı.

- İlk plağında "Hekimoğlu" ve "İnce Memed" türkülerini söyledi

Sönmez, Zülfü Livaneli'nin yapımcılığında yaptığı 45'lik ilk plağının bir yüzünde Ordu türküsü olan "Hekimoğlu"nu, diğer yüzünde Zülfü Livaneli'nin Çukurova'dan derlediği sözlerle bestelediği "İnce Memed" isimli türküyü söyledi.

Daha sonra halk türküleri sınavını kazanarak radyoya giren Sönmez, Karadeniz türkülerinin en önemli sanatçılarından biri oldu.

Kamil Sönmez, ilk 45'liğinin ardından, "Yaylanın soğuk suyu", "Çift Jandarma", "Maçka'da buluşalım" gibi bugün çok bilinen Karadeniz türkülerini, "Merhaba" isimli Long Play'e okudu.

- Karadeniz türküleri denince ilk akla gelen isimlerden oldu

Bu sırada sinema filmlerinde de rol alan ve radyoda görev yapan Sönmez, 1993'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği korosunda solist olarak çalıştı.

Sönmez, 1980'li yıllarda da Süreyya Davulcuoğlu ile Karadeniz türküleri denince ilk akla gelen iki isimden biri oldu. Türkülerinin yanı sıra nüktedan kişiliği ile de Türkiye'nin her yerinde sevildi.

Oyunculuğu sinema perdesine de taşıyan Kamil Sönmez, 1979'dan itibaren "Düşman", "Eşek Şakası", "Deli Kan" gibi birçok filmde rol aldı.

Sönmez son olarak 2009'da, Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği "Güneşi Gördüm" filminde oynadı.

- 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanının sahibi oldu

Kamil Sönmez'e 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.

Gençliğinde Osman Yağmurdereli ve Faruk Tınaz ile aynı evi paylaşan Kamil Sönmez, sanat camiasında da en sevilen isimlerden biri oldu. Sönmez'in sanat yaşamının 45. yılı anısına, sanatçı arkadaşları kendisine destek vermek üzere bir gece düzenledi.

Kâmil Sönmez, beyin kanaması nedeniyle bir süre tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 20 Aralık 2012 günü 65 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazesi, Perşembe ilçesi Kozağzı Mahallesi'nde anne ve babasının da mezarlarının yer aldığı aile kabristanlığına defnedildi.

- Rol Aldığı Yapımlar

Hırçın Kız Kadife (2009),Güneşi Gördüm (2009),Aşkım Aşkım (2008),Sev Kardeşim (2006),Karagümrük Yanıyor (2006),Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006),Sensiz Olmuyor (2005),Fıkralarla Türkiye (2005),Ölümsüz Aşk (2003),Kınalı Kar (2002),Kumsaldaki İzler (2002),Tirvana (2000),Bizim Mahalle (1993),Bir Kadın Düşmanı (1991),Islak Sokak (1987),Cilalı İbo Beni Anneme Götür (1985),Sev Ölesiye (1984),O'na Çirkin Kral Derlerdi (1984),Deli Kan (1981),Bizim Sokak (1981),Eşek Şakası (1980),Düşman (1979).