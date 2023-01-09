Karadutun Faydaları ile Zararları Nelerdir? Karadut Tüketmek En Çok Neye İyi Gelir?

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HABERTURK.COM

Her yıl Nisan ayından Haziran ayına kadar kırsal bölgelerde geniş yapraklı uzunca ağaçların çiçeklendiğine ve ardından da kara, mor küçük meyvelerle dolduğuna şahit oluruz. Küçücük üzüm salkımlarını andıran görüntüleriyle karadut meyvesi zengin aromasıyla diğer meyvelerden hemen ayrılır. Ellerimizi ve kıyafetlerimizi boyasa da Karadutun Faydaları bizim ondan uzak durmamıza engel oluyor.

Karadutun Faydaları nelerdir?

Tatlı ekşi bir tadı bulunan Karadutun Faydaları arasında ilk söylenecek şey karadurun bir kolesterol savaşçısı olduğudur.

Karadur meyvesi A, B, C, E ve K vitaminleri açısından oldukça zengin olmasının yanı sıra sodyum, potasyum, niasin ve tiamin gibi vücudumuz için oldukça faydalı olan mineraller bakımından da vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.

Ancak tüm bunların yanı sıra Karadutun Yararlarından bahsederken es geçemeyeceğimiz başlıca şey ise karadutun içerdiği potasyum seviyesidir. Potasyum zengini karadut özellikle kolesterolle baş etmeye çalışan kolestrol hastalarının başlıca dostudur denebilir.

Karadut Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilmektedir çünkü karadut öyle bir meyvedir ki Karadutun Yararlarına ulaşabilmek için illaki onun tazesini yemeniz gerekmez. Karadut Özü Şurubu, Kuru Karadut, Karadut Pekmezi de her zaman tüketilen ve Karadutun Faydalarına ulaşmak için tercih edilen yöntemlerdendir.

Karadut Özü Şurubu Faydalarının da Karadutun Faydalarından aşağı kalır yanı yoktur. Üstelik çok pratik hazırlanan ve yemeklerinize eşlikçi içecek olarak bile tüketebileceğiniz Karadut Özü Şurubu Ağız ve diş eti sağlığı bakımından oldukça yararlıdır.

Bunun yanı sıra yorgunluğun giderilmesi cilt hücrelerinin kendisini yenilemesini hızlandırması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardım edilmesi, nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarının tedavi edilmesi gibi pek çok alanda da kullanılması Karadut Özü Şurubu Faydaları arasında yadsınamayacak olanlardır.

Karadutun Bebeklere Faydaları nelerdir?

Yüksel Kalsiyum içeriği ile kemik sağlığı için birebir olan karadutu bebeklerin gelişiminde de sık sık kullanırız.

Bilindiği gibi bebeklerdeki en büyük problemlerin başında gaz ve kabızlık sorunları gelir. Karadut neredeyse %80’e yakın bir oranda lif içerdiği için bebeklerde kabızlığın oluşmasına engel olur ve eğer oluştuysa tedavisine yardım eder.

Bebeklerde çok sık görülen pamukçuk hastalığının tedavisinde de karadur kullanılır. Bebeğinizde pamukçuk meydana geldiği zaman iyice temiz olduğunu düşündüğünüz bir beze biraz karadut özü sürüp bebeğinizin ağız kenarları bu bezle temizleyebilirsiniz.

Karadut Pekmezi Faydaları nelerdir?

Kuru Karadut ile de taze karadut ile de yapılabilen Karadut Pekmezi Faydaları şöyle sıralanır:

Karadut pekmezi kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırır bu yüzden kansızlığa iyi gelir.

Kansızlığa bağlı yorgunluk ve üşüme tedavisinde de karadur pekmezi işe yarar.

Yüksek antioksidan özelliği ile antibiyotikler kadar etkisi olan karadut pekmezi, ağız ve dil çevresinde çıkan ve aft olarak adlandırılan yaraların tedavisinde, ağızdaki hücre hasarlarının giderilmesinde görev alır.

Sindirim problemleri yaşayanlar, bağırsakları çalışmayan ya da çok yavaş çalışanlar ve mide yanmasını gibi mide hastalıklarıyla boğuşanların bunları tedavi etmek için karadut pekmezi tüketebilir.

Faydalarıyla bu kadar nam salan Karadutun Zararları da merak edilen konulardan biri. Yapılan çalışmalar sonucunda Karadut Zararları başlığı altında sıralanabilecek bulgulara rastlanmamış. Anacak her şeyin fazla tüketiminde meydana gelecek bazı sorunlar olabileceği gibi karadurun fazla tüketiminde ishal gibi mide bulantısı gibi semptomlar görülebilir.