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Karaelmas Turizm Ekspresi güzergahı turizmcilere tanıtılıyor

Ankara-Zonguldak hattında sefer yapacak Karaelmas Ekspresi seferlerine başlıyor

Karaelmas Turizm Ekspresi güzergahı turizmcilere tanıtılıyor
Seferler başlıyor
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Turizmcilere güzergahın tanıtılması amacıyla düzenlenen ve Ankara'dan hareket eden Karaelmas Ekspresi, Alpaslan ile beraberindeki turizmcilerle Çankırı Garı'nda mola verdi.

Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret eden Alpaslan ile beraberindekilere Çankırı'nın turizm potansiyeline ilişkin bilgi verildi. Ziyaretlerin ardından Karaelmas Ekspresi, Karabük'e gitmek üzere yola çıktı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, gazetecilere, Karaelmas Turizm Ekspresi ile ilgili daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktığını hatırlattı.

Konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Alpaslan, "En başta Karaelmas treninin turizm ekspresi olması yönündeki çalışmalarımızda sona yaklaşmış durumdayız. Başta turizm seyahat acente sahipleri olmak üzere bu tur üzerinde yolculuk yaparak seyahatin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi, daha efektif, daha verimli olması için çalışmalar yapıyoruz. Çankırı'mızın turizm açısından potansiyelini, yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve durumlarını değerlendirmek üzere geldik." dedi.

Çankırı'nın ardından Çerkeş'e uğrayıp Karabük'e gideceklerini anlatan Alpaslan, "İnşallah en kısa zamanda da Karaelmas trenimiz seferlerine başlayacak. Buna yönelik çalışmalarımızda son aşamaya gelmiş durumdayız." diye konuştu.

Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da Alpaslan'a eşlik etti.

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