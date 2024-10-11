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        Haberler Yaşam Karagöl Tabiat Parkı hayran bırakıyor

        Karagöl Tabiat Parkı hayran bırakıyor

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, muhteşem doğası ve kalp şeklini andıran gölü ile ziyaretçileri mest ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:04
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakan Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbaharda adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

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        Drone ile havadan görüntülenen Karagöl, kuşbakışı bakıldığında kalbi andıran yapısı ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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        Çubuk ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Tabiat Parkı, içerisindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla hem ziyaretçilerine hem de şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşlara eşsiz bir manzara sunuyor.

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        Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da sunan tabiat parkı, temiz havası ve doğasıyla şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

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        “YOL UZUNDU AMA GELDİĞİMİZE DEĞDİ”

        Çocuklarının tavsiyesi üzerine Karagöl'e piknik yapmaya gelen Erol Yavuz, “Daha önce çocuklarım gelmiş beğenmiş, ben ilk defa geliyorum. Gayet güzel ve hoşuma gitti. Ankara merkezinden ve çevre illerden gelmelerini tavsiye ederim, rahat bir atmosferi var. Yol bana biraz uzun geliyordu ama geldiğimize değdiğini gördük” diye konuştu.

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        “BURADA DOĞAL BİR STÜDYO HAVASI VAR”

        Karagöl'e ailesiyle piknik yapmaya gelen Meltem Aykul ise, Karagöl'ü araştırarak geldiğini söyledi. Aykul, “Biz araştırmayı seviyoruz ve buraya ikinci gelişimiz. Yollara baka baka bu renk cümbüşünü görmek için geldik. Gölete güneş ışıkları vurunca ağaçların yansıması çok güzel görünüyor. Burada doğal bir stüdyo havası var. Her mevsim gelmeye çalışarak fotoğraf çekiniyoruz. Ailemizle, arkadaşlarımızla gelmeye çalışıyoruz. Bu güzel atmosfere herkesi bekliyoruz” dedi.

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        #Karagöl tabiat parkı
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