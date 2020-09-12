Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra yükselen Karagümrük, ligin ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakip fileleri havalandıran Karagümrük, Süper Lig'de 36 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı. Ramazan'ın paslaşarak kullandığı korner atışında topu tekrar alan Ramazan, soldan ceza sahasına kavisli bir orta yaptı. Kaleciyi geçen top önce üst direğe ardından da kale çizgisine çarparken, yeni transferlerden Zukanovic bu noktada topu kafayla filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son golü, 20 Mayıs 1984 tarihinde Rıza Tuyuran atmıştı. 1983-1984 sezonunun 33. haftasında Karagümrük, Rıza Tuyuran'ın attığı bu golle Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.