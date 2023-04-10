Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük ise, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

14. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 22 gol atarken, Karagümrük 15 kez gol sevinci yaşadı.