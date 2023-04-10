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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Karagümrük - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN | FB maçı canlı izle
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Karagümrük - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Karagümrük - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı Habertürk Spor'da! Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor

Karagümrük - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN | FB maçı canlı izle
HABERTURK.COM / Ajanslar

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, W. Arao, İsmail, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Karagümrük ise, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı. Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelesini Fenerbahçe 5-4 kazanmıştı.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

14. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 22 gol atarken, Karagümrük 15 kez gol sevinci yaşadı.

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