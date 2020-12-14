Karagümrük-Galatasaray maçı Esenyurt'ta

Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük, iç sahada Galatasaray'ı ağırlayacak. Sezon başından bu yana stat problemiyle karşı karşıya kalan ve her iç saha maçı öncesinde stat arayışlarına girişen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta Galatasaray'la Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu sezon iç saha maçlarında Atatürk Olimpiyat Stadı, Kadıköy Ülker Stadyumu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda çıkan Karagümrük, kupadaki karşılaşmalarını ise Vefa Stadı'nda oynayarak tam 6 farklı statta maçlara ev sahipliği yaptı.