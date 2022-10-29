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Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

Galatasaray, ligin 12. haftasında Karagümrük'ü 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 60. dakikada Emre Taşdemir ve 85'te Mata kaydetti. Ligde 3 maç sonra kazanan Cimbom bu sonucun ardından 21 puana yükseldi. Öte yandan ev sahibi ekipte Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Spor yazarları Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı

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  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Emre Taşdemir, Galatasaray’ın bu sezon planlamasında ana tabloda düşünülmeyen, sol bekte Van Aanholt ve Kazımcan’ın ardında konumlandırılmış, sistem dışı kalmış bir futbolcuydu. Ama yaptığı işe, takımına, hocasına, hayata küsmemiş belli ki. 
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Rezerv Lig’de 17-18 yaşında çocuklarla sahaya çıkmış, 4 maçta orada kaptanlık bandını takmış. Namuslu bir şekilde işini yapmaya devam ederek sırasını beklemiş yani. İşini sevmesinin, dürüstçe yapmasının ödülünü de aldı Emre. Kartlar ve sakatlıklar sonrası sıra nihayet ona geldi. O da yine elinden gelen her şeyi yaptığı bir maçta gol atarak ödülünü aldı adeta hayattan.
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: Özellikle ilk yarıda durgun, suskun, hatta yorgun bir Galatasaray vardı. Karagümrük bir eksik kaldıktan sonra, ilk yarı sonuna kadar geçen 15 dakikalık sürede Galatasaray bu avantajı bile kullanamadı. Öyle ki, Karagümrük’ün eksik oynadığı hissedilmedi bile... 
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Galatasaray ikinci 45 dakikada gerçekten çok pozisyon buldu, bulduklarının en azını attı. Daha doğrusu Karagümrük kalecisi Viviano, yenilgiyi önleyemese bile, takımı adına çok farklı, çok ağır bir yenilgiyi önledi. Galatasaray’ın üç maç sonra galip gelmesi, Başkan Vekili Ender Timur ile Okan Buruk'un sinir uçlarına iyi gelecektir. Galatasaray için bu da; inanın galibiyet kadar önemli olacak. Galatasaray’ın sakinliğe ve futbola dönmeye ihtiyacı var.
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Düşünebiliyor musunuz, Icardili, Mertensli, Rashicalı, Keremli sarı-kırmızıların golünü sol bek oynayan Emre Taşdemir kaydetti. Böyle olmaması lazım! Çünkü rakip 10 kişi, neticede iyi futbolcuları olsa da bir kişi eksik oynamak, hele Galatasaray’a karşı kolay bir iş değil. 
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Sen bu durumda farkı artıramıyorsan derbi maçlarında, daha zor maçlarda büyük sıkıntı yaşarsın. Kesin bir şey var ki Galatasaray, Alanyaspor karşısında geçen hafta ilk 45 dakika oynadığı futbolun çok gerisindeydi takım olarak.
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Galatasaray nefeslendi… Kötü oynadığı, temposu çok düşük, fazlaca pas hatası yapılan ilk yarıdan sonra çok iyi bir 2. yarı oynayan Galatasaray, belki de Karagümrük karşısında tarihi farkı kaçırdı. İkinci yarıya bakıyoruz, neler kaçtı neler! 
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Herkes kaçırdı. Son vuruşlar biraz iyi olsa ya da Karagümrük kalecisi Viviano'nun performansı biraz düşük olsa maç 6-7 farkla biterdi. G.Saray'ın en büyük problemi daha uyumları yok… Tempolu hücum edemiyorlar. Adam eksiltebilecek Kerem gibi, Mertens gibi oyuncuları olmasına rağmen fazla dribblinge girmiyorlar. Hücumun yönünü çabuk değiştiremedikleri için rakip defans tehlikeli olarak yakalanamıyor.
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Tuhaf bir maç... Karagümrük'ten oyuncu atılana kadar yüzde 50'ye 50 oynanıyor. İki tarafın da birbirlerine bir etkinliği yok. Ama Karagümrük eksik kalınca Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda bariz üstünlüğü meydana çıkıyor. 
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Çok da gol pozisyonuna girdiler ama inanılmaz goller kaçırdılar. Sen bu kadar rahatça pozisyona girip atamıyorsan, işin zor. Karagümrük, maç 11'e 11 oynansaydı belki bir şeyler yapabilirdi. Ama bir kişi eksilince, fazla tepki gösteremediler.
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN: Galatasaray'ın buna ihtiyacı vardı. Viviano'nun 6-7'ye gidecek maçı tek başına bu skorda tuttğunu görüyoruz. Karagümrük savunma da yapamadı. Galatasaray bu sezon belki de en fazla rakip ceza sahasına girdiği maçı oynadı.İlk kez oynayan sol bek gol attı. Uzun süre sonra 11'de oynadı gerçekten tebrik etmek lazım.
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    NİHAT KAHVECİ: İkinci yarı ise maç 6-0 olsa ben şaşırmazdım. Maçın kahramanı Viviano... Galatasaray'daki eksik bitiricilik. Şut çalışmaları yapın ama gol attıkları çalışmalar yapın. İlk yarıda oyunu gören Galatasaray taraftarı 'Biz nasıl şampiyon olacağız' demiştir. Bunda da haklılar. İster istemez bir eleştiri var Okan hocaya. Her maça hep son maç gibi konsantre olmalı.
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    NECATİ ATEŞ: Pozisyona girmeyen oyuncu yok. Rakibin 10 kişi kalması ve artık bir tehdit oluşturmaması rahat bir galibiyet oldu. İlk yarıda oynanan oyun seni ileriye taşımaz. Icardi'yi ilk yarı hiç görmedik. 
  • Karagümrük - Galatasaray maçının yazar yorumları

    Mesefeleri bu kadar uzun oynarsan hem yorulursun hem de sıkıntı yaşarsın. Galatasaray'da hiç düşünülmeyen Sacha Boey, küsmedi ve gelip formayı aldı. Bugün Emre, bekledi ve bir mecburiyet oldu. Bu maçta da golünü attı. Bu çocuklara daha fazla şans vermesi lazım. Kaybetmemesi lazım. Galatasaray'ın yerli oyuncu sıkıntısı başını ağrıtacak gibi.

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