Televizyon dünyasının tanıdık isimlerinden ve 90'lı yılların fenomen magazin figürlerinden biri olan Karahan Çantay hayatını kaybetti. Ünlüler dünyasından Sibel Can'la adı anılan Karahan Çantay'ın vefat haberi sosyal medya gündemine oturdu. Peki, "Mr Turkey" model yarışmasının birincisi Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay neden vefat etti? İşte Karahan Çantay hakkında merak edilenler

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 tarihinde öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak Ankara'da doğmuştur. Balıkesir'de büyümüştür. İlk, orta ve liseyi Baversite sınavlarında da, en büyük ideali olan ODTÜ'ye dereceyle girdi. 1990 yılında ODTÜ Matematik Bölümü'nü kazandı. Son sınıfa kadar okudu. Mankenliğe başlayınca okulu bıraktı. 2000 yılında okuldan atıldı.

1995 yılında "Mr Turkey" model yarışmasının birincisi oldu. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu.

Mankenlik, fotomodellik derken, dizilerde de rol aldı. 1999 yılında 'uyuşturucu bulundurmak ve nakletmek' suçundan hakkında dava açıldı.

KARAHAN ÇANTAY'IN OYNADIĞI DİZİLER VE KLİPLER

Harika Avcı, Sibel Can ve Zeynep Uludağ gibi isimlerle televizyon dizilerinde başrolü paylaştı. Oynadığı dizi ve filmler Zehirli Sarmaşık, Sibel,Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Kumkapı Olayı-Üzgünüm, Altın Vuruş. Bunların haricinde Zeki Müren anısına tiyatro gösterisi ve Hande Ataizi ile birlikte Zorro'nun Aşkı'nda oynadı.

2000 yılının Mart atında Bülent Ersoy'un "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" adlı şarkının klibinde oynadı.

KARAHAN ÇANTAY NEDEN VEFAT ETTİ?

Uzun süredir Tayland’da yaşadığı bilinen ünlü model Karahan Çantay'ın Tayland'da matematik öğretmenliği yapıyordu. Tayland'da bir motosikletle kaza yaptığı öğrenilen Karahan Çantay kaza sonrası hayatını kaybetti.

KARAHAN ÇANTAY FİLMLERİ

1995 - Gizli Aşk

1997 - Böyle mi Olacaktı

1997 - Altın Vuruş

1998 - Sibel

2000 - Kumkapı Olayı-Üzgünüm

2000 - Zehirli Çiçek

KARAHAN ÇANTAY SİBEL CAN OLAYI

Karahan Çantay, Sibel Can'la arasında Londra'da aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıkınca ortadan kayboldu.

Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi olmuştu. Tacını giydiren Sibel Can’ın daha sonra bir klibinde oynadı, televizyon dizisi çekti.

Sibel Can'la arasında bir ilişki olduğu iddia edilen Karahan Çantay'ın aynı zamanda Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösteriliyordu.