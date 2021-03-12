TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ



Çantay, yaklaşık 15 yıl önce Türkiye’yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti. ODTÜ Matematik mezunu olan eski model, Tayland'da öğretmenlik yaptı.

TUZAK KURDULAR



2015'te uyuşturucu satıcısı olduğu iddialarına ilişkin konuşan Karahan Çantay, "Bu olayda suçsuzdum. Bana tuzak kurdular. İki ay yattım. Bir dönem kullanıcı oldum ama dediğim gibi tuzak kurdular bana. Çünkü benim yaşım büyüdü ama aklen hiç büyümedim. Hep çocuk kaldığımdan oldu" demişti.