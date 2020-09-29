AA

Karaismailoğlu, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AUS'a yönelik çalışmalarla seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanmayı, enerji verimliliğiyle ülkenin ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Söz konusu projelerle izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin Bakanlığın, ulaştırma ve haberleşme alanında yürüttüğü hizmetlerden yenilikçi ve vizyoner adımlarından birisi olduğunu vurguladı.

Ekonomik verimlilik, can güvenliği, hız ve ekolojik fayda sağlayacak akıllı yollarla ülke ekonomisini canlandırmayı, istihdama katkı sağlamayı ve en önemlisi vatandaşların yaşamına konfor ve kalite katmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, sistemin, ulaşımın tüm modlarıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle bu alandaki çalışmaların koordine edilmesi, gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması, strateji ve politikaların belirlenmesi gibi pek çok görevin Bakanlık tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

- Yollarda fiber haberleşme altyapısı kurulacak

Ulaşımda güvenliğin artırılarak can ve mal kayıplarının azaltılmasını, trafik sıkışıklığının mümkün olduğunca giderilerek karbon salınımının asgariye indirilmesini, hareketliliğin artırılmasını hedeflediklediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, Ulusal AUS Strateji Belgesi'nde yer alan eylemler hakkında şu bilgileri verdi:

"AUS alanında ihtiyaç duyulacak konularda mevzuat oluşturulması için gerekli çalışmaları yapacağız. Ulusal AUS mimarisini hazırlayarak, entegrasyon standartlarını ülkemiz ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. İl Trafik Kontrol Merkezleri ve Karayolu Trafik Kontrol Merkezlerinin kurulmasıyla koordinasyonu sağlayacak geleceğe dönük ulaşım planlamalarıyla olay yönetimi yapacağız. AUS altyapısını güçlendirmek ve bu istemlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısını tesis edeceğiz."

- Akıllı otopark projesi

Şehirlerde park yeri bulma ihtiyacı dolayısıyla oluşan hareketliliğin, trafik sıkışıklığına neden olan konular arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu soruna yönelik şehirlerimizde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine zemin hazırlayacak bir uygulama geliştireceğiz. AUS teknolojilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen çözümlerin nihai ürüne dönüşümüne katkı sağlayacak bir iş birliği-AUS test ve uygulama koridoru kuracağız. Yapay zeka, derin öğrenme, büyük veri, mobil teknolojiler, robotik, Endüstri 4.0 gibi teknolojilerdeki gelişmelerin AUS sektörü üzerindeki etkileri ve kullanım alanlarına yönelik çalışmaları da önümüzdeki yıllarda yürüteceğiz. Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın teşvik edilmesi için yolcu bilgilendirme sistemleri kuracağız."

- Hava taksiye mevzuat düzenlemesi

Bakan Karaismailoğlu, strateji belgesinde yer alan uzun dönem hedefleri arasında ise AUS iş birliği uygulamalarının, otonom araçların yaygınlaştırılması, yerli ve milli araç içi haberleşme ve bilgi sistemlerinin üretilmesinin yer aldığını aktardı. Karaismailoğlu, raylı sistemlerin hareket enerjisinin yeşil enerjiye dönüştürülmesi, hava taksi (VTOL) ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, blok zincir teknolojilerinin kullanımı, ulaşımın tüm modlarında entegrasyonun sağlanmasının da uzun dönemli hedefler arasında bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak akıllı ulaşım sistemlerini, hayata geçirdikleri ulaştırma yatırımları arasında, gelecek için önemli bir unsur olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, "Yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızla daha verimli, daha güvenli, çevreye daha duyarlı, insan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, hazırladığımız Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı uygulama sürecinde tüm paydaşlarımızın yol haritamıza sahip çıkacağına inancım tamdır. " ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun ana kontrol merkezine canlı bağlanarak kontrol merkezindeki akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi aldı.(Bitti)