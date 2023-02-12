Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Karaismailoğlu: Konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik." dedi

Karaismailoğlu: Konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık
AA

Bakan Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehri olağan hayatına döndürmek için yapılanlara işaret eden Karaismailoğlu, enkazın kaldırılması ve nakliyesi, şehrin elektrik ve su ihtiyacının giderilmesi gibi çalışmaların yapıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, kaybedilen canların geri getirilmesinin mümkün olmadığını ancak diğer kayıpları en kısa zamanda yerine koymak için devletin özverili bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Adıyaman genelinde bugün itibarıyla vefat edenlerin sayısının 3 bin 438 olduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, "12 bin 920 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardık. 117'nci saatte bile bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. İnşallah bunların sayılarının artması bizim temennimiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, çadır ihtiyacı olanlar için de çalıştıklarını belirterek kurulan çadır kentlerdeki sistemin oturtulması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Komşu belediyeler ve devletin tüm kurumlarının ihtiyaçlar konusunda Adıyaman'da seferberlik halinde olduğunu anlatan Karaismailoğlu, 25 binin üzerinde uzman ve gönüllünün çalıştığını, yurt dışından da 1500 civarı kişinin kurtarma faaliyetlerine katıldığını kaydetti.

"10 İLDEN HAVA YOLUYLA 190 BİN VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"

Karaismailoğlu, konteyner kentler kurmak için de çalışmalara başladıklarına değinerek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik." ifadesini kullandı.

Depremzedeleri konteyner kentlere aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi, 1 yıl içinde kalıcı konutlarına yerleştirmek için işleri günbegün takip edeceklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, şehirde yürütülen çalışmaların aksamaması için vatandaşlardan duyarlı davranmalarını ve sivil araçlarla şehre gelmemelerini istedi.

Yiyecek, iaşe, araç, ekipman ve uzman ekipler anlamında bir ihtiyacın bulunmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Zaman içinde bütün altyapımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Karaismailoğlu, şehirden ayrılmak isteyen vatandaşların da ulaşımını ücretsiz olarak karşıladıklarına işaret ederek şöyle devam etti:

"Sadece hava yoluyla depreme maruz kalmış 10 ilimizde 190 bin vatandaşımızı ücretsiz olarak tahliye ettik. Demir yollarıyla da ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz. Kara yollarında da aynı şekilde bütün sistemimizi kurduk, sağlıklı bir çalışma var. Bunlar da vatandaşlarımızın ihtiyacı bitene kadar devam edecektir."

Vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, böyle bir afete bir daha maruz kalmamayı diledi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023 Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili anlamı, önemi nedir, faziletleri nelerdir, Miraç Kandili'nde nasıl ibadet edilir?"
GÜNDEM Miraç Kandili tarihi ve önemi
AÖF sınavları ertelendi mi ve sınavlar ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF nasıl yapılacak, online mı ve yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM AÖF sınavları ertelendi mi?
MEB Bakanı Mahnut Özer'den açıklama! YKS başvuru ve sınavları ertelendi mi, TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman ve hangi gün yapılacak?
GÜNDEM Bakan Özer açıkladı! YKS başvuruları ne zaman?
Erzincan depreminde kaç kişi öldü ve yaralandı? Erzincan depremi kaç büyüklüğünde ve ne zaman, hangi tarihte oldu?
GÜNDEM Erzincan depreminde kaç kişi öldü?
EYT SON DAKİKA BUGÜN | EYT ne oldu, ertelendi mi ve ne zaman çıkacak? EYT Resmi Gazete'de hangi tarihte yayınlanacak ve ayın kaçında yasalaşacak? EYT'de üç aşama geride kaldı!
GÜNDEM EYT'de üç aşama geride kaldı! EYT ne zaman çıkacak?
Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? Sağlık Bakanı Koca'dan çarpıcı açıklama! Kahramanmaraş depreminde yaralanan ve ölenlerin isim listesi
GÜNDEM Bakan Koca'dan kritik açıklama!
Depremden 141 saat sonra enkaz bölgelerinden mucize kurtuluş haberleri geliyor- Deprem Haberleri
GÜNDEM 141. saatte enkazdan kurtarma çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" ihbarına yasal işlem başlatıldı
GÜNDEM Asılsız "bina çöktü" ihbarına yasal işlem başlatıldı
Aile Destek Programı Şubat ödemeleri ne zaman yatacak? Gözler kritik açıklamada! 2023 Aile destek Paketi başvuru şartları neler, ödemelere zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Aile Destek Programı Şubat ödemeleri
Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatırılacak ve erken mi hesaba yatırılacak, bugün ödenecek mi? 2023 SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emekli maaşı şubat ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?
GÜNDEM Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.