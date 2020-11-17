G\u00f6\u00e7, Y\u00f6r\u00fckler i\u00e7in bir ya\u015fam bi\u00e7imi ve y\u0131lda iki kez ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri mekan de\u011fi\u015fikli\u011finden \u00e7ok \u00f6te anlama sahip.Y\u00f6r\u00fckler i\u00e7in g\u00f6\u00e7 yaz\u0131n y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 da\u011flarda, k\u0131\u015f\u0131n ise nispeten daha s\u0131cak b\u00f6lgelerde s\u00fcren bir ya\u015fam d\u00f6ng\u00fcs\u00fc. Kad\u0131nlar, \u00e7ocuklar, s\u00fcr\u00fcler ve \u00e7oban k\u00f6pekleriyle gidilen y\u00fczlerce kilometre yol...Her y\u0131l \u00f6nce da\u011flara sonra ovaya d\u00f6nen g\u00f6\u00e7erlerin bir grubu da havalar\u0131n so\u011fumas\u0131yla yine yola koyuldu. Yaz\u0131 E\u011frig\u00f6z Da\u011f\u0131 \u00e7evresinde ge\u00e7iren Karake\u00e7ili Y\u00f6r\u00fckleri, yanlar\u0131nda s\u00fcr\u00fcleri, \u00e7ocuklar\u0131 ve yaz\u0131n biriktirdikleri an\u0131lar\u0131yla her g\u00fcn 15 kilometre y\u00fcr\u00fcyerek k\u0131\u015f\u0131 ge\u00e7irecekleri yere ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.Manisa n\u0131n Salihli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ortak\u00f6y Mahallesi nde k\u0131\u015flayacaklar\u0131 yere varmaya \u00e7abalayan Y\u00f6r\u00fckler, t\u00fcm g\u00fc\u00e7l\u00fcklere ra\u011fmen yolculu\u011fun bir an \u00f6nce bitmesi i\u00e7in g\u00fcn say\u0131yor.Manisa n\u0131n Demirci ye ula\u015fan Karake\u00e7ili Y\u00f6r\u00fcklerinden Uslu ailesi, ak\u015fam olunca ilerledikleri g\u00fczergahta uygun bir yer bularak konaklama haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yap\u0131yor.Konaklayacaklar\u0131 alanda yapt\u0131klar\u0131 ilk i\u015f, k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan s\u00fcr\u00fcs\u00fcn\u00fcn etraf\u0131n\u0131 telle \u00e7evirip onlar i\u00e7in bir a\u011f\u0131l olu\u015fturmak. Daha sonra etraftan toplad\u0131klar\u0131 kuru odunlarla ate\u015f yakarak ak\u015fam yemeklerinin haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fl\u0131yor.Koyun s\u00fcr\u00fcs\u00fcn\u00fc koruyan \u00e7oban k\u00f6pekleri ise kurt tehdidine kar\u015f\u0131 a\u011f\u0131l ba\u015f\u0131nda n\u00f6bet tutuyor.G\u00fcn\u00fcn yorgunlu\u011funun ard\u0131ndan odun ate\u015finde \u00e7ay demleyen Karake\u00e7ili Y\u00f6r\u00fckleri i\u00e7in en keyifli an ise gecenin ayaz\u0131n\u0131 k\u0131ran ate\u015fin ba\u015f\u0131nda t\u00fcrk\u00fcler s\u00f6ylemek.G\u00fcn\u00fcn ilk \u0131\u015f\u0131klar\u0131yla kahvalt\u0131s\u0131n\u0131 yapan Karake\u00e7ili Y\u00f6r\u00fckleri, konaklad\u0131klar\u0131 yerden topland\u0131ktan sonra yeniden yollara d\u00fc\u015f\u00fcyor.Yakla\u015f\u0131k 240 kilometrelik zorlu yolculu\u011fun ard\u0131ndan Salihli ye ula\u015facak Uslu ailesi, so\u011fuk k\u0131\u015f d\u00f6nemini burada ge\u00e7irdikten sonra bahar\u0131n ilk g\u00fcnlerinde yeniden serin yaylalara ula\u015fmak i\u00e7in yola \u00e7\u0131kacak.- Bu da\u011flar\u0131n kokusunu almadan yapam\u0131yoruz Karake\u00e7ili Y\u00f6r\u00fc\u011f\u00fc 54 ya\u015f\u0131ndaki Himmet Uslu, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00e7obanl\u0131\u011f\u0131 anne ve babas\u0131n\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakmamak i\u00e7in tercih etti\u011fini belirtti.Onlar\u0131 bir ba\u015flar\u0131na yaln\u0131z b\u0131rakmaya i\u00e7inin el vermedi\u011fini dile getiren Uslu, Bu meslek sayesinde \u00e7ok yer g\u00f6rd\u00fcm, hayat\u0131 \u00f6\u011frendim, \u00e7ok dost edindim. 23 g\u00fcn \u00f6nce Emet E\u011frig\u00f6z Da\u011f\u0131 ndan yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Zor anlar\u0131n\u0131n \u00e7ok oldu\u011fu bir gelenek ama yememiz, i\u00e7memiz ve kazanc\u0131m\u0131z bu i\u015ften oldu\u011fu i\u00e7in bu da\u011flar\u0131n kokusunu almadan yapam\u0131yoruz. Biri \u00f6\u011fretmen, di\u011feri m\u00fchendis olan \u00e7ocuklar\u0131ma g\u00f6\u00e7erlik gelene\u011fini aktarmak istiyorum. diye konu\u015ftu.Her y\u0131l atalar\u0131n\u0131n g\u00f6\u00e7 yolu olan bu g\u00fczergah \u00fczerinden gidip geldiklerini belirten Uslu, may\u0131s ay\u0131 sonunda ayr\u0131ld\u0131klar\u0131 evlerine d\u00f6nmenin heyecan\u0131n\u0131 ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.G\u00f6\u00e7 yolunda kendilerini en \u00e7ok so\u011fu\u011fun zorlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Uslu, Bir de ans\u0131z\u0131n gelen \u00f6l\u00fcm var. \u00d6rne\u011fin \u00f6nceki y\u0131llarda g\u00f6\u00e7 yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z y\u0131llarda E\u011frig\u00f6z Da\u011f\u0131 ndan hareket etti\u011fimizde babaannemi kaybettik. Ula\u015f\u0131m ve ara\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in onu E\u011frig\u00f6z Da\u011f\u0131 nda topra\u011fa verdik. Mezar\u0131 orada, her gitti\u011fimizde mutlaka kabrini ziyaret eder dua ederim. ifadelerini kulland\u0131.