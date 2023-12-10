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        Haberler Gündem Karakolda karşılaşan husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!

        Karakolda karşılaşan husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!

        Şanlıurfa'da birbirlerini şikayet etmek için gittikleri karakolun önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Yaşanan kavga sonrasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 10.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:04
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        Karakolda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Şanlıurfa’da kavga sonrası birbirlerini şikayet etmek için gittikleri karakolun önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan ikinci kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki ilçe emniyet müdürlüğü önünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aslan ve Sarı aileleri sabah saatlerinde karşılaştıkları Atakent Mahallesinde kavga etti. Birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola giden taraflar, ifade verdikten sonra dışarı çıktı. Şahıslar çıktıktan sonra kavga yeniden başladı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, İKİ KİŞİ YARALANDI

        Dışarıda bekleyen tarafların yakınlarının da kavgaya karışması üzerine 3 kişi silah ve bıçakla yaralandı. Polisin müdahale ederek sonlandırdığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Haşmet Sarı (39) hayatını kaybederken diğer 2 yaralının tedavisine ise devam edildiği belirtildi.

        Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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