İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Fenerbahçe karşısında akıllı bir oyun ortaya koyup kendileri açısından son derece önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi.

Maça kontrollü başladıklarını dile getiren Karaman, "Maçın ilk 45 dakikasında oyunsal anlamda maça hükmeden bir takım değildik ama Fenerbahçe'ye de hiç pozisyon vermedik. İlk yarı hücum zenginliği olmayan ama rakibine de pozisyon vermeyen bir takımdık. Biz eğer maçın başında 'kendi sahamızda oyunuyoruz, saldıralım' deseydik belki 1-2 gol yiyerek içeri girebilirdik." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini ve savunma kurgularını da ona göre şekillendirdiklerini anlatan Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce sağ kanatta yaptığımız hamlelerle Fenerbahçe'nin gücünü sahadan aldık. Tabii futbol çok değişken bir olay. Rakibimiz kırmızı kart gördü. Biz de aynısını Bursaspor maçında yaşadık. Bugün de rakibimiz uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynadı, kolay değil. Sayılmayan bir golümüz var. Hakem kararlarıyla ilgili bizim de rakibin de katılmadığı pozisyonlar var. İkinci yarıyı akıllı oynadık ama daha iyi olabilirdik. Önemli bir üç puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."