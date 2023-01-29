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Haberler Gündem Trafik Karaman'da araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
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Karaman'da otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Karaman'da otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karaman'da araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
İHA

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Yusuf Işık (24) yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle yapımı devam eden yolda kontrolden çıkarak tarlaya takla attı.

Kazada otomobilden savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Furkan Işık'ta (18) kaldırıldığı Kazımkarabekir Entegre Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan Yavuz Çeçen (27) ise, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinden yaptığı incelemenin ardından Yusuf Işık'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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