Karaman'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Sakabaşı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Sepetçi (46) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.Önce özel bir hastaneye ardından Karaman Devlet Hastanesine sevk edilen Sepetçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR