Karaman'da çıkan silahlı kavgada balkonda uyuyan kadın vuruldu

AA

Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak'ta araçlarıyla karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı.

Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda, balkonda uyuyan Raziye Örk'ün (66), tüfekten çıkan saçmalarla kolundan yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Örk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı çatışmaya karışarak olay yerinden kaçan araçları tespit ederken, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​