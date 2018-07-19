Olay, saat 01.30 sıralarında Karaman'ın Tahsin Ünal Mahallesi 7. Sokak No 20’de meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tanınmamak için montunun kapüşonunu kafasına geçiren hırsız, yol kenarından aldığı kaldırım taşıyla emlak ve kuyumculuk yapan iş yerinin önce kapı camını kırdı. Daha sonra vakit kaybetmeden içeriye giren hırsız, biranda alarmın çalması üzerine panik yaparak tezgahın altındaki altınları görmedi ve kasa üzerindeki yaklaşık 170 lira olduğu tahmin edilen bozuk paraları alarak hızla kaçtı.

Alarm şirketinin durumu polise bildirmesi üzerine emlak ve kuyumculuk dükkanına gelen ekipler iş yeri kapı camının kırık olduğunu gördü. Bunun üzerine hırsızlık olayının yaşandığı iş yerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olay yeri inceleme ekibi, hırsızın temas ettiği kapı ve kasa çevresinde parmak izi çalışması yaptı.

Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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