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Karaman'ın Göksu'ya yakın 13 köyünde yüzlerce yıldır zeytincilik yapılıyor. Tarımda makineleşmenin, sulama imkanlarının artması ve zeytinciliğe verilen teşviklerle geçmişte ekilmeyen arazilere de zeytin fidanı ekilmeye başlandı.

Ekim ayının başından bu yana zeytin hasadının yapıldığı bölgede bu yıl rekoltenin 10 bin ton civarında olması bekleniyor.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, elma ve hububat üretimiyle ön planda bulunan Karaman'ın artık zeytin üretiminde de iddialı olduğunu söyledi.

Göksu havzasında yetiştirilen zeytinlerin ülkenin en kaliteli zeytinleri arasında gösterildiğini ifade eden Bayram, "Bölge bakir bir bölge. Üretim tamamen organik. Üründe ilaç kalıntısı yok, toz yok. Zeytinden elde edilen zeytinyağının asit oranı çok düşük. Şimdiye kadar insanlar sadece kendi ihtiyaçları kadar ürettikleri için kalite ön planda kalmış" diye konuştu.

Bölge halkının geçimini 2000'li yıllara kadar üzüm üretimiyle sağladığını fakat bağların hastalık sonucu bozulması nedeniyle insanların alternatif ürünlere yöneldiğini anlatan Bayram, "Ormanlık alanlarda binlerce yabani zeytin ağacı var. İnsanlar bahçelerinin kenarlarındaki yabani zeytinleri aşılayarak bu ağaçlardan zeytin toplamışlar fakat bağların hastalanması, zeytin ve zeytinyağının öneminin anlaşılmasından sonra köylüler, tarlalarına zeytin fidanı ekmeye başlamış. Şu anda 500 binden fazla ürün veren zeytin ağacı var. Ziraat odası olarak üreticilerimize fidan dağıtıyor ve teknik destek veriyoruz" dedi.

Bölgede üretilen zeytinin pazar sıkıntısı olmadığını dile getiren Bayram, "Eskiden bölgede zeytin üretimi fazla bilinmediğinden piyasayı 3-5 tüccar belirlermiş. Onlar ne dese fiyat o olmuş. Zeytinyağı tesisi olmadığı için yağ üretimi olmamış. Şimdi bölgede 2 modern zeytinyağı tesisi var. Üretici burada kendi yağını çıkarttırıyor. Ürünlerini fabrikaya satabiliyorlar. Bir rekabet ortamı oluşmuş durumda. Bu yüzden pazar sıkıntısı yok. Ünlü firmalar buradan tankerlerle yağ alıp götürüyor. Karaman'da yetişen zeytin Ege Bölgesi'ne satılıyor" diye konuştu.