Göğsünden yaralanan Kocaoğlu, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Atakan Y. ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde Karaman Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Yasin Kocaoğlu, okuldan çıkacak kız arkadaşını beklediği sırada, yanına, aralarında daha önceden husumet bulunan Atakan Y. geldi. Bir arkadaşıyla birlikte motosikletle gelen Atakan Y. ve Kocaoğlu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Atakan Y., bıçakla Yasin Kocaoğlu'na saldırılıp göğsünden yaraladı. Kocaoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Atakan Y. arkadaşıyla birlikte kaçtı. Olay apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



HASTANE YOLUNDA KALBİ DURDU!



Yaralı Yasin Kocaoğlu, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Kocaoğlu, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan Atakan Y. ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.