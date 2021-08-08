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Yerel haber sitesinde çalışan Emirhan Sezen, fotoğraf ve görüntü çekmek için motosikletiyle merkeze bağlı Başkışla köyü Yörük Pınarı mevkisinde bulunan Asarini Mağarası'na gitti.

Mağaraya giren Sezen, ip yardımıyla yaklaşık 30 metre indi. Bir süre fotoğraf ve görüntü çeken Sezen, buradan tekrar çıkamadı.

Sezen'e ulaşamayan akrabaları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 8 saat mağarada mahsur kalan Sezen'i iple yukarı çekerek kurtardı.

Emirhan Sezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağaranın koordinatlarını verdiği akrabalarından, saat 17.00'ye kadar kendisine ulaşılamadığında gerekli yerlere başvurmalarını istediğini söyledi.

Dayısının kendisine ulaşamayınca ekipleri ve köy muhtarını aradığını anlatan Sezen, şöyle konuştu:

"Muhtar önce mağaranın yakınındaki motosikletimi bulmuş. Sonra ekipler geldi. Mağaraya girerken zemin kuruydu. Yağmur yağınca ıslandı ve hava da soğudu. Biraz suyum ve yiyeceğim vardı. Onları yedim. Sonra muhtarın sesini duyunca kurtarılacağımı anladım. Mağara araştırmasına meraklıyım. Ama bugün şunu öğrendim, kesinlikle yalnız ve tam teşekküllü ekipman olmadan bu tür yerlere girilmemesi lazım. Beni kurtarmaya gelen herkese teşekkür ediyorum."

Köy muhtarı İsmail Boyacı da durumu öğrenince mağaraya geldiğini belirterek, "Mağaranın yanına geldiğimde arkadaşa seslendim. Durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladım. Sonra jandarma ve AFAD ekipleri geldi. İple arkadaşı çıkardılar. Arkadaşımızın hiçbir sağlık sıkıntısının olmamasına sevindik." dedi.