Karaman'da şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi

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Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, askeri erkan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.Ziyarette şehitlerin kabirlerini tek tek gezerek dua eden Vali Işık ve beraberindekiler, mezarları suladı.Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ile sohbet etti.Daha sonra Polis Şehitliğini ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı.