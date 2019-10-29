Olay, saat 17.00 sıralarında Karaman'da meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, olay yerine geldi.

Ancak çatışmanın ortasında kalan ve araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi.

İki grup çatışmayı sürdürmesi üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışında bulundu.

Bu sırada evin balkonundan ateş eden saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar polis memuru Yücel Karadağ'ın, bacaklarına ve beline isabet etti.

Yaralanan Karadağ'a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.