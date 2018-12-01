Alınan bilgiye göre, Hamza Aylak (30),aralarında husumet bulunan Veli K.'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki evine dışarıdan tabanca ile ateş açtı. Bunun üzerine balkona çıkan Veli K, av tüfeği ile balkondan Hamza Aylak’a ateş etti.

Ağır yaralanan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre; olaydan sonra kaçan Veli K, polis tarafından yakındaki bir inşaatta yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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