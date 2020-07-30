Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenledi.Adreslerdeki aramada, 5,50 gram esrar ile 127 uyuşturucu hap ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan Dursun G. ve Ali D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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