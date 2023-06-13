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Karaman FK, TFF 2.Lig'e yükseldi!

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finali'nde Karaman Futbol Kulübü, Armoni Alanya Kestelspor'u 2-1 mağlup ederek 2.Lig'e yükselmeyi başardı

Karaman FK, TFF 2.Lig'e yükseldi!
AA

Karaman Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'e yükseldi.

Karaman FK, karşılaşmanın 35. dakikasında geliştirdiği ilk gol pozisyonunda 1-0 öne geçti. Ahmet Teker, ceza alanı önünde pas yapan rakibinden önce davranarak kaptığı topu, ceza alanının içine kadar taşıdı ve karşı karşıya pozisyonda ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla kaleci Onur Behiç Özalgan'ın sağından ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Karaman FK, skoru 2-0'a getirdi. Akın Akman'ın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Onur Behiç Özalgan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu.

Armoni Alanya Kestelspor, 64. dakikada Serhat Enes Çalışkan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Samet Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karaman FK, TFF 2. Lig'e yükselen ekip oldu.

Karşılaşmayı AK Parti Antalya Milletvekili ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tribünden izledi.

Maçın ardından düzenlenen törende Karaman FK kupasını aldı.

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