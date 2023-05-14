Karaman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Karaman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Karaman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Karaman seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Karaman Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Karaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.97 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:47 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.2 oldu. Karaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 95.522 oyla yüzde 61.51 - Kemal Kılıçdaroğlu: 46.546 oyla yüzde 29.97 - Sinan Oğan: 12.182 oyla yüzde 7.84 - Muharrem İnce: 1.046 oyla yüzde 0.67 aldı. Karaman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Karaman Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.60 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:47 itibarıyla yüzde 86.4 oranında açıldı. 2023 Karaman milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 88.736 oyla yüzde 64.48 - Millet İttifakı: 41.466 oyla yüzde 30.13 - Ata İttifakı: 2.232 oyla yüzde 1.62 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 938 oyla yüzde 0.68 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 212 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:47 itibarıyla 2023 Karaman milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

