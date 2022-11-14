Kaçak kömür satan 2 kişi, fotokapan ile tespit edilip yakalandı

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde maden ocağı sahasında kaçak kömür çıkartıp satan 2 kişi, fotokapan sayesinde jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Güneyyurt Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamuklu köyü Cenne Maden Sahası´nda 2 kişinin kaçak kömür çıkartıp sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, bölgeye fotokapan yerleştirdi. Fotokapan sayesinde H B. (33) ve S.D.´nin (38), kaçak kömür çıkartıp sattığı belirlendi. Dün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 350 kilo kömür, 41 boş çuval, kazma, kürek, balta ve halat ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2022-11-14 13:51:36



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