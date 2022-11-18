Motosikletle yaklaşıp kurşun yağdırdı: 1 ölü (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Karaman'da sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ali Derman (26), tedaviye alındığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Derman'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2022-11-18 01:14:12



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